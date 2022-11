Italiaanse kerk meldde honderden misbruikzaken aan Vaticaan

Meer dan 600 gevallen van seksueel misbruik binnen de Italiaanse Rooms-Katholieke Kerk zijn sinds 2000 aan het Vaticaan gemeld. De Italiaanse bisschoppen laten onderzoek doen naar die meldingen, maakten ze vandaag bekend.

In Rome presenteerden ze een eerste rapport naar seksueel misbruik binnen de kerk in Italië, dat slechts gaat over 2020 en 2021. In die jaren deden 89 slachtoffers hun verhaal bij de speciale meldpunten die de kerk vanaf 2019 opende in het land. Ze wezen 68 veronderstelde daders aan. De meeste slachtoffers waren tijdens het misbruik tussen de 15 en 18 jaar, stelt het rapport.

Een tweede rapport, dat teruggaat tot 2000, verschijnt later. Vooruitlopend daarop onthulde bisschop Giuseppe Baturi op een persconferentie in Rome dat er deze eeuw 613 misbruikmeldingen bij het Vaticaan zijn binnengekomen. "We moeten nu achterhalen hoeveel slachtoffers er precies zijn, wie het zijn en wie de daders waren", zei hij.

Het onderzoek werd eind mei aangekondigd. Slachtoffers spraken meteen schande van de beperkte opzet. Ze willen een grootschalig onderzoek dat tientallen jaren teruggaat, zoals in Frankrijk en Duitsland.