Corruptie bij politie naar boven gekomen bij EncroChat-onderzoek

Volgens Van Essen maakt het EncroChat-onderzoek duidelijk dat corruptie "onmiskenbaar aanwezig is". "En hoewel 'platte dienders' van alle tijden zijn, lijkt het erop dat corruptie in omvang eerder toe- dan afneemt."

Volgens de politie zijn er signalen dat er politie-informatie wordt gelekt naar criminelen. Het is nog niet duidelijk op welke schaal dat is gebeurd, mede omdat een deel van de 23 miljoen berichten nog moet worden onderzocht. "Maar de eerste signalen zijn voldoende ernstig om een speciaal team op te richten", zegt korpschef Henk van Essen.

De politie is op corruptie binnen de eigen organisatie en andere opsporingsdiensten gestuit. Dat is naar boven gekomen tijdens het omvangrijke EncroChat-onderzoek naar versleuteld berichtenverkeer tussen criminelen, bevestigt de politie na berichtgeving in De Telegraaf . De politie heeft nu een speciaal anti-corruptieteam samengesteld om onderzoek te doen.

De korpschef benadrukt dat de politie een integere organisatie is. "Voor al die politiemensen die te goeder trouw zijn en 24 uur per dag klaar staan voor de veiligheid van Nederland is elke corruptiezaak een klap in het gezicht", zegt Van Essen.

Volgens hem is "het helaas een gegeven dat er ook rotte appels zijn". "Rotte appels die criminelen behulpzaam zijn en verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen daarvan. Corruptie is als betonrot. En daarvoor is bij de politie geen plaats."

'Schrikbarend en ernstig'

De voorzitter van de Nederlandse Politiebond, Jan Struijs, noemt de corruptie ernstig en vindt dat het niet moet worden gebagatelliseerd. "We moeten geen pleisters plakken, maar dit probleem serieus aanpakken."

"Corruptie is een uitvloeisel van georganiseerde misdaad. En dat is lange tijd onvoldoende aangepakt", stelt Struijs. "De georganiseerde misdaad in Nederland is helemaal uit de hand gelopen en heeft kunnen voortwoekeren tot de dag van vandaag."

Hoewel er geen cijfers bekend zijn over de omvang van de corruptie, noemt Struijs die schrikbarend. "Het is nog dieper in onze democratie geworteld dan we dachten."

Volgens Struijs krijgen politie en justitie te weinig middelen om corruptie en de georganiseerde misdaad aan te pakken en dat neemt hij het kabinet kwalijk. "Als EncroChat het kabinet nog niet heeft wakker geschud, dan worden ze nooit meer wakker."