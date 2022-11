Nadal redt eer op ATP Finals met winst op Ruud

Rafael Nadal heeft de ATP Finals, het eindejaarstoernooi dat hij nooit heeft weten te winnen, afgesloten met een zege. De Spanjaard versloeg in hun derde groepswedstrijd de Noor Casper Ruud in twee sets, telkens dankzij een late break: 7-5, 7-5.

Ruud was al zeker van de halve finales en Nadal na twee nederlagen al uitgeschakeld. Er stond derhalve weinig op het spel. De twee speelden onbevangen en dat leverde mooie punten op. De Noor had licht de overhand, maar kwam op 5-6 plots met 0-40 achter te staan en de Spanjaard, als eerste geplaatst in Turijn, sloeg direct toe.

In de tweede set kreeg Ruud geen vat op de service van Nadal. Hij bleef nog wel bij tot 5-5, maar opnieuw bleek hij niet bestand tegen de druk toen hij bij 5-6 moest serveren om in de wedstrijd te blijven. En zo bleef Ruud ook bij zijn achtste poging verstoken van een zege op een topdriespeler.

In de groene groep spelen later vandaag de Amerikaan Taylor Fritz en de Canadees Félix Auger-Aliassime nog tegen elkaar. De winnaar van dat duel bereikt eveneens de laatste vier.