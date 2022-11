OM vervolgt acteur Thijs Römer voor zedendelicten

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat acteur Thijs Römer strafrechtelijk vervolgen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het gaat volgens het OM om online zedendelicten met minderjarigen.

De minderjarigen zouden destijds 14 tot en met 16 jaar zijn geweest, laat een woordvoerder van het OM weten. Er liggen drie aangiftes van online zedendelicten tegen de acteur.

Römer wordt niet direct aangehouden, zegt de woordvoerder van het OM. De inhoudelijke behandeling van rechtszaak is volgend jaar. Dan pas wordt duidelijk van welke strafbare feiten de acteur precies wordt verdacht.

Römer kwam dit jaar in opspraak toen een 20-jarige vrouw hem via Twitter beschuldigde van seksueel grensoverschrijdend gedrag toen zij 14 was. De vrouw zei op het platform dat zij naaktfoto's naar de acteur moest sturen om een handtekening te krijgen. Ook moest ze naar eigen zeggen "geile berichtjes" inspreken, zodat hij kon klaarkomen. Römer ontkende de beschuldigen destijds via Twitter.