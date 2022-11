Ook VS wil over op emissieloze bussen en vrachtwagens

De beweegredenen van landen om mee te doen verschillen. Zo heeft Oekraïne aangegeven het land fossielvrij te willen heropbouwen zodra dat kan. Infrastructuurminister Oleksandr Kubrakov licht toe: "Nu hebben we het zwaar; we vechten voor ons leven. Maar we gaan deze oorlog winnen. En daarom tekenen we nu al overeenkomsten voor de toekomst." Dat Oekraïne een fossielvrije toekomst wil is natuurlijk ook ingegeven door het feit dat het land niets meer met Rusland te maken willen hebben.

De Verenigde Staten hebben onlangs een enorm pakket wetten aangenomen om de economie te vergroenen, De VS is het land dat na China de meeste vrachtwagens heeft rijden. De verwachting is dat er in 2050 drie keer zo veel vrachtwagens zijn bijgekomen. Ook worden veel vrachtwagens in de VS geproduceerd.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) noemt daarom de aansluiting van de Amerikanen "een enorme mijlpaal": "Door een duidelijk signaal te geven aan de markt is er straks meer en goedkoper aanbod voor transportondernemers als ze overstappen op een elektrische vrachtwagen of eentje op waterstof. Dat is fijn voor hen én voor het klimaat."

Een struikelblok bij deze transitie is het prijsverschil tussen vrachtwagens op diesel en vrachtwagens die elektrisch of het waterstof rijden. Door de hoge prijs hikken veel ondernemers tegen de aanschaf aan. In Nederland kunnen ondernemers een aanschafsubsidie krijgen voor schone vrachtwagens. In India, waarvan de deelstaat Telangana meedoet, worden elektrische bussen collectief gebundeld aanbesteed.

Ook zijn er op dit moment nog niet genoeg laadpalen en waterstoftankstations voor zwaar verkeer. Heijnen verwacht nog dit jaar een subsidieregeling voor waterstoftankstations aan te kondigen. De staatssecretaris hoopt dat landen die zich hebben aangesloten kunnen profiteren van de kennis en ervaring die als is opgedaan.