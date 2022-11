Koud weekend op komst: winteropvang daklozen vervroegd open

Vanwege de winterse kou dit weekend doen de vier grote steden hun winteropvang voor dak- en thuislozen vervroegd open. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht stellen gezamenlijk dat het met de verwachte temperaturen van onder het vriespunt niet verantwoord is voor mensen om buiten te slapen.

Op verschillende plekken in de steden kunnen dak- en thuislozen vanaf vrijdagavond drie nachten achtereen terecht. Ze krijgen een bed, douche, warme maaltijd en ontbijt. Maandagochtend stijgt de temperatuur weer en sluiten de gemeenten de winteropvang.

Begin deze maand maakte de gemeente Amsterdam bekend de winteropvang vanaf 1 december voor vier maanden open te stellen, ongeacht de buitentemperatuur. Wethouder Groot Wassink (GroenLinks) zei toen grote zorgen te hebben over de toegenomen dakloosheid in de hoofdstad. Ook in de gemeente Utrecht leven die zorgen, bleek eerder.