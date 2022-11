Britse premier Sunak presenteert begroting na fiasco Truss, bezuinigingen op komst

"We moeten nu pijnlijke beslissingen nemen," zegt Hunt, de vierde minister van Financiën dit jaar. Zijn belangrijkste taak is om samen met Sunak het vertrouwen in de overheidsfinanciën te herstellen en om de financiële markten te kalmeren. Tegelijk moeten ze ervoor waken dat ze het land niet verder in een recessie duwen. En ze moeten hun eigen Conservatieve Partij, van oudsher geen fan van het woord 'belasting', te vriend houden.

Truss ontsloeg Kwarteng, maar vlak daarna bleek haar eigen positie eveneens onhoudbaar. Ze was in totaal 44 dagen premier en liet een economie in crisis achter met langdurige gevolgen voor overheid, bedrijfsleven en hypotheekhouders.

Het Verenigd Koninkrijk stevent af op een recessie en de inflatie staat op 11 procent. Kortom: de begroting is bepalend voor de economie en voor mensen in het hele land.

Waar je vroeger in de kleine lettertjes moest duiken om de crux uit een begroting te halen, hoef je nu niet ver te zoeken. Aan alle knoppen wordt flink gedraaid. De verwachting is dat Hunt en Sunak voor zo'n 30 miljard pond extra gaan bezuinigen, en zo'n 20 miljard pond uit extra belastingen gaan halen.

Waarschijnlijk zullen ze belastingschijven bevriezen, waardoor meer mensen automatisch meer gaan betalen. Ook worden de belastingschijven voor topverdieners uitgebreid: met een flink salaris val je eerder in een hoger segment en vloeit er meer geld naar de staatskas.

Hulp voor de armsten

"Ik ben een conservatieve minister, dus belasting opschroeven is iets dat me zwaar valt," liet minister Hunt zich in de kranten ontvallen. Toch is dat niet het enige 'on-conservatieve' wat hij in zijn planning heeft staan: hij wil de energiebedrijven, die enorme winsten boeken, extra belasting opleggen. Deze zogenoemde 'windfall tax' moet ook 14 miljard pond gaan opleveren.

De mensen met een kleine portemonnee krijgen enige hulp, bijvoorbeeld door de bijstandsbudgetten en staatspensioenen mee te laten stijgen met de inflatie. Maar tegelijkertijd zullen de bezuinigingen op publieke sectoren, waar lage inkomens vaak afhankelijk van zijn, juist voor deze groep voelbaar zijn.

Leiden plannen tot depressie?

Nu moeten Hunt en Sunak dit plan zien te verkopen aan hun eigen achterban, de Conservatieve Partij. Een veelgehoord punt van kritiek: er dreigt een recessie, dus maak je het met bezuinigen niet juist erger? Je wilt niet van een financiële crisis naar een recessie en vervolgens van een recessie naar een depressie.

Een van de technieken die vorige kabinetten gebruikten om uit een recessie te komen was het verhogen van de overheidsuitgaven en extra geld in de economie pompen. Daar is, met de inflatie al op 11 procent, nu geen ruimte voor.

Een ander punt waarover wordt geklaagd binnen de Conservatieve Partij, is het gebrek aan een langetermijnvisie. Hoe en wanneer gaat Sunak de Britse economie er weer bovenop helpen? Die vraag is uiteraard ook verbonden met de populariteit van de partij, want met flinke bezuinigingen en extra belastingen win je over het algemeen geen kiezers.

Olifant in de kamer

Door sommige moeilijke financiële beslissingen uit te stellen tot na de verkiezingen kun je politiek gezien de pijn verlichten, maar op de lange termijn zal dat economisch schadelijker zijn.

Kortom, de boodschap zal ongeveer zijn: "We hebben geen keus en het worden zware tijden". Daarbij zullen oorzaken als de pandemie, de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis worden aangehaald.

Die oorzaken noemde Sunak ook al in zijn eerste toespraak als premier vorige maand: