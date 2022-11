Minister bezorgd over energiekosten sportclubs: 'We moeten het samen doen'

Minister Helder vindt het niet wenselijk als sportclubs vanwege de stijgende energieprijzen hun deuren moeten sluiten. "Maar we zullen dit samen moeten doen en de overheid kan niet van iedereen de kosten voor 100 procent compenseren." Dat zegt ze in een reactie op een enquête van het 'Register van Verenigingsbestuurders'.

Volgens dat onderzoek maakt 88 procent van de besturen van sportclubs zich zorgen over de stijgende kosten en denkt 59 procent dat leden nu of in de toekomst het lidmaatschap niet meer kunnen betalen. De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd ook sportclubs te steunen, maar volgens veel bestuurders komt daar weinig van terecht.

Helder deelt de zorgen van de clubs, maar wijst erop dat het kabinet nog bezig is met een inventarisatie van de gevolgen van de energiecrisis voor maatschappelijke organisaties, waaronder sportverenigingen. Ze verwacht dat ze de uitkomsten van die inventarisatie eind deze maand kan delen met de sport.

Energie-intensieve sportaanbieders

De minister zegt verder dat veel van de "energie-intensieve sportaanbieders" waarschijnlijk vallen onder een regeling die het kabinet al heeft aangekondigd voor kleine en middelgrote bedrijven die relatief veel energie gebruiken. Zij krijgen een deel van de kosten gecompenseerd. Minder energie-intensieve sportaanbieders kunnen volgens Helder profiteren van het ingestelde tariefplafond.

Ze vraagt de sportsector ook zelf te kijken naar hoe die energie kan besparen. Ook moeten de clubs volgens de minister samen met leden, sponsoren en gemeenten zoeken naar manieren om zelf extra inkomsten binnen te halen.