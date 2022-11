Nieuwe beelden laten Rotterdam zien vlak na bombardement WO II

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van Rotterdam na het bombardement van 14 mei 1940.

"De puinhopen roken nog, je ziet smeulende resten, het moet kort na het bombardement geweest zijn", zegt filmarchivaris Bas Romeijn tegen de regionale omroep Rijnmond. Hij publiceert vandaag een 8 millimeter filmpje dat hij kort geleden heeft ontdekt.

"Er wordt niet gewerkt, je ziet mensen in hun zondagse pak, dus ik denk dat het op een zondag is opgenomen", gaat Romeijn verder. "Wat mij het meest heeft getroffen van dit filmpje is de sfeer van aan de ene kant ramptoerisme en aan de andere kant het perplexe van hoe ze rondlopen. Je ziet de mensen stomverbaasd rondlopen."

Bekijk hier een aantal fragmenten uit het filmpje: