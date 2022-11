Jeugdbeschermers stoppen overleg met overheid: 'Kost te veel tijd'

Jeugdbeschermingsorganisaties sluiten vanwege de hoge werkdruk voorlopig niet meer aan bij overleggen en bijeenkomsten met de overheid. De bijeenkomsten zouden te veel tijd kosten, die beter aan andere zaken kan worden besteed, zeggen ze.

De Nederlandse jeugdbeschermingsorganisaties zijn gezamenlijk tot die beslissing gekomen. "Het is crisis in de jeugdbescherming", schrijven de instanties in een brief aan ministeries en inspecties. Sinds zij vorig jaar december een brandbrief verstuurden, is er volgens de ondertekenaars vaak en intensief overlegd, maar zijn de problemen niet minder geworden.

Vanaf komende maandag tot eind dit jaar slaan de jeugdbeschermers daarom netwerkbijeenkomsten over en zullen ze niet meewerken aan werkbezoeken van ministeries. Arina Kruithof van Jeugdzorg Nederland zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat ze een streep moeten trekken: "Dit kan zo niet langer."

De jeugdbeschermingsorganisaties zullen nog wel aanhaken bij overleggen die gaan over het verlagen van de werkdruk, en bij zeer noodzakelijke overleggen, bijvoorbeeld over de toeslagenaffaire.

Jeugdbeschermers niet veilig

Kruithof zegt dat Jeugdzorg al jaren aan de bel trekt dat professionals onvoldoende tijd hebben en dat het aan concrete maatregelen ontbreekt om tijd vrij te maken. Er is volgens Kruithof begrip voor de maatregel om bijeenkomsten over te slaan, maar ze hoopt op meer dan begrip.

Sinds 10 oktober schrappen werknemers van de Jeugdbescherming al bureaudiensten vanwege de hoge werkdruk en het aantal huisbezoeken was ook al fors teruggeschroefd. Het besluit om overleggen met de overheid over te slaan, komt daar bovenop.

De hoge werkdruk leidt ertoe dat veel jeugdbeschermers hun werk ook niet op een veilige manier uitvoeren, stelt vakbond FNV. Zo zouden ze gemiddeld twee keer meer gezinnen onder hun hoede hebben dan de bedoeling is.

De vakbond wil dat er zo snel mogelijk 5000 jeugdbeschermers bijkomen. De FNV eist dat het kabinet daarvoor de portemonnee trekt en heeft stakingen uitgeroepen. De jeugdbeschermingsorganisaties zeggen dat te begrijpen: "Ook wij zien ons genoodzaakt om nu een streep te trekken."

'De overheid faalt'

Vorige week reageerde Jeugdzorg Nederland nog teleurgesteld op plannen van het kabinet om de crisis binnen de jeugdzorg het hoofd te bieden. In die plannen staat onder andere dat kinderen die een jeugdbeschermingsmaatregel opgelegd krijgen van de rechter voorrang moeten krijgen.

Ook moeten problemen binnen gezinnen, zoals vechtscheidingen en schulden, in een eerder stadium door andere organisaties worden opgepakt. Volgens Jeugdzorg Nederland zijn dit mooie plannen voor de toekomst, maar lossen ze op de korte termijn niets op.

De Inspectie van Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stellen dat "de overheid faalt bij haar taak om kwetsbare kinderen te beschermen". Vanwege het tekort aan hulpverleners duurt het vaak lang voordat kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. De instanties vroegen in september al "met klem" om maatregelen.