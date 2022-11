'Prijs van tweedehandsauto's nu hoger dan ooit'

De prijs van tweedehandsauto's is vorige maand gestegen naar een nieuw record, meldt verkoopplatform Autoscout24. In oktober werd er gemiddeld 24.428 euro gevraagd voor een occasion, een stijging van ruim 16 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Vooral de kleinere auto's zijn in trek op de tweedehandsmarkt, merkt de verkoopsite. De Volkswagen Golf is in heel Nederland de meest gezochte occasion, gevolgd door zijn kleinere broertje, de Polo. Ook de Audi A3 en A4 zijn populair.

Minder verkocht

Dit jaar bleek al eerder dat de markt voor tweedehandsauto's op hol was geslagen. Door corona hadden veel mensen een occasion gekocht om minder afhankelijk te zijn van het ov, stelde brancheorganisatie Bovag. Tegelijkertijd is er minder aanbod van gebruikte auto's omdat er al jarenlang minder nieuwe voertuigen worden verkocht.

De steeds hogere prijzen missen hun uitwerking niet. Onlangs becijferde Bovag dat er een stuk minder tweedehandsauto's worden verkocht. In oktober waren het er zo'n 92.500, het laagste aantal voor die maand sinds 2014.