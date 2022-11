Aantal fietsers met werkende verlichting in twintig jaar flink gestegen

Het aantal fietsers dat met werkende verlichting rondrijdt, is de afgelopen twintig jaar flink gestegen. In 2003 reed minder dan de helft van de fietsers rond met werkende voor- en achterlichten, nu is dat bijna 80 procent. Dat blijkt uit een nieuw rapport over tweewielers in Nederland van de brancheverenigingen RAI en BOVAG.

Volgens de onderzoekers komt de toegenomen zichtbaarheid van de fietsers vooral doordat veel nieuwe fietsen automatische verlichting hebben die is verwerkt in het frame. Er hoeft dus geen dynamo aan het voorwiel meer te hoeven aangezet, die bovendien snel kapot gaat en het fietsen zwaarder maakt.

Noodverlichting

Een andere reden dat de verlichting beter is geworden, zijn de goedkope ledlampjes die tegenwoordig overal te koop zijn; fietsers kunnen ze op hun kleding of aan de fiets klikken.

Toch bieden zulke lampjes een schijnveiligheid, waarschuwt Veilig Verkeer Nederland (VVN) in een reactie aan het Algemeen Dagblad: "Dat is echt noodverlichting. Ze voldoen niet." De organisatie waarschuwt al langer dat losse lampjes minder licht geven dan vaste fietsverlichting.

Wie in Nederland in het donker rondfietst zonder verlichting riskeert een boete van 60 euro, maar dat is volgens VVN niet de belangrijkste reden voor fietsers om hun lampen aan te doen. Uit een enquête van die organisatie bleek vorig jaar dat mensen hun licht vooral aanzetten om een ongeluk te voorkomen (47 procent van de respondenten) en om zelf de weg beter te kunnen zien (32 procent).