Mulder dit WK terug als NOS-analyticus: 'Ik verheug me op Ziyech en Marokko'

Oud-voetballer Youri Mulder was tot zijn vertrek in 2017 jarenlang een van de voetbalgezichten van de NOS, als analyticus bij Studio Voetbal. Na vijf jaar keert hij voor dit WK terug bij de NOS in het dagelijkse avondprogramma Studio WK 22.

Mulder, die negen interlands voor Oranje speelde, blikt alvast vooruit op het toernooi in Qatar dat over drie dagen begint.

Wie gaat er winnen?

"Frankrijk of Brazilië. Saai, maar ik begeef me toch op de geijkte paden. Deze landen hebben in mijn ogen de beste selecties. Portugal heeft ook ongelofelijk goede spelers, maar ik verwacht dat Cristiano Ronaldo een kiezel in de schoen is. Je moet hem eigenlijk altijd opstellen, anders wordt hij lastig. Het zou best te rechtvaardigen zijn als hij niet speelt, want de Portugese bondscoach Fernando Santos heeft voldoende andere smaken."

Mulder is lid van de Raad van Toezicht bij Schalke 04 en peilt dus ook regelmatig de stemming bij de oosterburen. "Duitsland heeft ook een sterk team. Vooral voorin. Ze hebben Serge Gnabry, Leroy Sané en Jamal Musiala. Fantastische spelers. Leon Goretzka en Joshua Kimmich vormen een blok op het middenveld. Ook is de 17-jarige Youssoufa Moukoko een groot talent. Houd hem in de gaten."