Ruim 900 kilometer file, drukste ochtendspits van het jaar

Het is vanochtend druk op de weg door regen en ongelukken, meldt de ANWB. Er stond rond 08.00 uur 940 kilometer file. Daarmee is het de drukste ochtendspits van dit jaar. Tegen 09.30 uur was de filelengte afgenomen tot ongeveer 340 kilometer.

Een auto is achterstevoren op de vangrail beland na een ongeval met een vrachtwagen op de #A8 bij knp. Coenplein richting Amsterdam. De berger is al bezig. De landelijke fileteller schommelt rond de 150 kilometer. Check ons actuele fileoverzicht 👉 https://t.co/TeEIwkxBBp pic.twitter.com/F6I0Rv7p2G

Op de A1 tussen Bathmen en Twello stond rond 08.30 uur een file van 12 kilometer na een ongeluk. Mensen moeten daar rekening houden met meer dan een uur vertraging.

Ook drukke avondspits verwacht

Volgens de ANWB is donderdag sowieso een drukke dag op de weg en november is traditioneel een van de drukste maanden in het jaar. "Veel mensen gaan dan naar het werk. Hun vakantiedagen zijn op of ze sparen die juist op voor de decembermaand", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Er zijn vanochtend niet veel meer ongelukken gebeurd dan gemiddeld, maar doordat mensen door de regen en de duisternis langzamer rijden, ontstaan er sneller files, zegt Rijkswaterstaat.

Het zou goed kunnen dat het vanavond ook een drukke avondspits wordt, aangezien het in grote delen van het land blijft regenen. "Al die mensen moeten ook weer naar huis. Wij denken dat de drukte al vroeg op gang komt, rond 15.30 uur. Als het zulk weer blijft, kunnen we een zeer zware avondspits krijgen", zegt Rijkswaterstaat.

Advies om thuis te werken

De ANWB en Rijkswaterstaat hadden al gerekend op een drukkere spits en adviseerden daarom om thuis te werken als dat kon.

Ook dinsdag was het al druk; toen stond er in de avond meer dan 600 kilometer file. Dinsdag en donderdag zijn op de weg de drukste dagen van de week.