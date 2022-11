Schumacher raakt na twee jaar zijn stoeltje kwijt in Formule 1, Hülkenberg terug

Mick Schumacher neemt na twee jaar alweer afscheid van de Formule 1. De renstal van Haas maakt na een lange periode van twijfel nu officieel bekend dat er daar geen toekomst meer is voor de 23-jarige zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. Omdat verder alle stoeltjes in de koningsklasse van de autosport voor volgend al bezet zijn, is er voor Schumacher geen vaste plek meer beschikbaar. Haas presenteert de ervaren Nico Hülkenberg (35) als vervanger, waardoor er toch nog een Duitser actief blijft in de Formule 1. Dat was nog even de vraag, omdat Sebastian Vettel aankomend weekend na de Grand Prix van Abu Dhabi met pensioen gaat.

Grand Prix van Abu Dhabi bij de NOS De Grand Prix van Abu Dhabi begint zondag om 14.00 uur en is rechtstreeks te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Een samenvatting en analyse van de race is te zien op NOS.nl, in de NOS-app en NPO 1 vanaf 19.30 uur. Alle Formule 1-actie in aanloop naar de race is uiteraard ook te volgen via de NOS-platforms. Vrijdag om 11.00 uur is de eerste vrije training. De kwalificatie start zaterdag om 15.00 uur.

Schumacher krijgt daar de kans zij puntentotaal nog wat op te vijzelen. Zijn achtste plaats in Engeland en een zesde plek in Oostenrijk leverden hem dit jaar de enige WK-punten uit zijn carrière op. Naast zijn zeer matige prestaties worden ook twee zware en dure crashes hem aangerekend. In Saudi-Arabië startte hij niet, nadat hij tijdens de kwalificatie hard in een muur was gereden. In Monaco brak zijn auto zelfs in twee stukken toen hij uit de bocht vloog, waarna de race zelfs een half uur moest worden stilgelegd.

De auto van Mick Schumacher in twee stukken - ANP