Stroomnet overvol, Tennet wil 'spitsmijden' zoals in Limburg en Brabant

Daarnaast ziet Tennet een snelle groei van zonnepanelen in Groningen, Drenthe en Overijssel. Daar gaat het dus om aansluitingen om juist elektriciteit te leveren. In beide gevallen gaat om het grote verbruikers of leveraars. Voor woningen blijft plek op het net.

We gaan steeds meer elektriciteit gebruiken en ook de duurzame opwekking van stroom groeit gestaag. Dat zal ook moeten om de CO2-doelen te halen. Maar ons elektriciteitsnetwerk is er nog lang niet klaar voor. Wat zijn de problemen en is er een oplossing? - NOS

In Limburg en Noord-Brabant is er door 'spitsmijden' al plek vrijgekomen voor nieuwe grootgebruikers.

Tennet investeert de komende tien jaar 13 miljard in de versterking van het hoogspanningsnet. Omdat dit niet snel genoeg gaat, komt er onderzoek naar 'spitsmijden' in heel Nederland.

Hoe werkt 'spitsmijden' op het elektriciteitsnet?

Spitsmijden houdt in dat gebruikers met Tennet afspreken om op een ander moment stroom te verbruiken of op te wekken, bijvoorbeeld een fabriek die doordeweeks minder produceert en meer in het weekend, als de vraag naar stroom lager is. Bedrijven die daaraan meewerken, krijgen een vergoeding van Tennet.

In Limburg en Noord-Brabant is daardoor 1,7 gigawatt aan extra ruimte ontstaan op het net. Dat is vergelijkbaar met tien keer het vermogen van de stad Maastricht.