Van den Hoogenband en Vergeer ook chef de mission Parijs 2024

Zowel de 44-jarige Van den Hoogenband als de 41-jarige Vergeer staat over twee jaar in Frankrijk voor de opgave om de recordscore van de laatste Spelen te overtreffen.

De paralympische ploeg staat over twee jaar onder leiding van Esther Vergeer. De voormalig rolstoeltennisster, goed voor zeven olympische titels en 42 grandslamzeges in het enkel- en dubbelspel, was ook tijdens de Winterspelen van Pyeongchang (2018) en Peking (2022) en de Zomerspelen van Tokio werkzaam in die hoedanigheid.

Pieter van den Hoogenband is tijdens de Olympische Spelen van 2024 in Parijs opnieuw chef de mission van de Nederlandse ploeg. De drievoudig olympisch zwemkampioen bekleedde die functie ook tijdens Tokio 2020.

De vlam is gedoofd, het Tokio-boek is dicht. Bekijk in deze video in een vogelvlucht alle Nederlandse momenten van van de Paralympische Spelen in Tokio. - NOS

"Ik zal me in Parijs net als in Tokio beperken tot een dienende rol", zegt Van den Hoogenband. "In de aanloop naar de Spelen zal ik zoveel mogelijk gebruik maken van mijn netwerk in de internationale sport. Dankzij de contacten die ik heb binnen het Franse organisatiecomité, waar onder meer oud-zwemmer Alain Bernard deel van uitmaakt, hoop ik dat we het spel in Parijs op bepaalde vlakken straks slimmer kunnen spelen dan andere landen."

Hij noemt het een ontegenzeggelijk voordeel dat de Olympische Spelen over twee jaar op een paar honderd kilometer afstand van Nederland worden georganiseerd.

Thuisvoordeel

Van den Hoogenband: "We hebben echt een soort thuisvoordeel. Er is ditmaal geen sprake van aanpassingen op het gebied van tijdsverschil of klimaat. We kunnen ons, net als tijdens Londen 2012, in eigen huis voorbereiden op de Olympische Spelen en waar mogelijk sparringpartners uit andere landen ontvangen om mee te trainen. Een ideale situatie."

Bekijk hieronder interviews met Pieter van den Hoogenband en Esther Vergeer over Parijs 2024.