Xi berispt Trudeau op G20-top: 'Waarom lek je alles naar de pers?'

Op de G20-top in Bali is het tot een korte aanvaring gekomen tussen president Xi Jinping van China en premier Justin Trudeau van Canada. "Alles wat wij besproken hebben is naar de pers gelekt, en dat is ongepast", zei Xi zichtbaar gefrustreerd.

Eerder deze week spraken de twee elkaar achter gesloten deuren. Naderhand lekte uit dat Trudeau zou hebben gesproken over vermeende Chinese spionage en inmenging in de Canadese verkiezingen. Xi liet nu via zijn vertaler weten dat hij Trudeau niet oprecht vindt. Het gesprek werd vastgelegd door een televisiecamera die zich achter de Chinese tolk bevond.

"In Canada geloven wij in een vrije, open en eerlijke dialoog en dat is wat we zullen blijven hebben", onderbreekt Trudeau de tolk. "We zullen blijven zoeken naar constructieve samenwerking, maar er zullen dingen zijn waarover we het oneens zijn." Vervolgens onderbreekt Xi de Canadese premier. "Laten we eerst de voorwaarden scheppen", zegt hij. Vervolgens schudden de twee elkaar de hand en lopen weg.

De BBC noemt de ontmoeting een "ongemakkelijk moment", en schrijft dat het een zeldzaam openhartig moment is van president Xi, "wiens imago normaal gesproken zorgvuldig wordt geregisseerd door Chinese staatsmedia". The Guardian schrijft dat Xi's reactie een "zeldzame breuk" is met zijn "normaal zorgvuldig gescripte openbare optredens".

'Ernstige bezorgdheid om China'

Trudeau sprak afgelopen dinsdag voor het eerst met Xi op de G-20. Een hoge Canadese regeringsfunctionaris zei dat de twee spraken over de Russische invasie van Oekraïne, Noord-Korea en klimaatverandering, en dat Trudeau ook "ernstige bezorgdheid uitte over Chinese inmenging in Canada". publiekelijk over de zaak spreken.

Later op een persconferentie gevraagd naar de confrontatie, zei Trudeau: "niet elk gesprek zal gemakkelijk zijn, maar het is uiterst belangrijk dat we blijven opkomen voor de belangen van Canada."

Spanningen

De verhoudingen tussen China en Canada staan al jaren onder druk. De spanningen liepen in 2018 hoog op toen in Canada een topvrouw van het Chinese Huawei werd opgepakt. Vervolgens werden in China twee Canadezen opgepakt op beschuldiging van spionage. Alle drie werden uiteindelijk vrijgelaten. Onlangs was er een nieuwe incident tussen de twee landen; er werd in Canada een medewerker van een Chinees nutsbedrijf opgepakt op verdenking van spionage.