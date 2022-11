Levenslang en 1067 jaar voor man die vorig jaar inreed op kerstparade Wisconsin

De man die vorig jaar op een kerststoet inreed in de Amerikaanse staat Wisconsin, is veroordeeld tot zes levenslange gevangenisstraffen zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. De rechter voegde daar nog eens een symbolische 1067 jaar aan toe om te benadrukken hoe ernstig het dodelijke misdrijf was.

Darrell Brooks boorde zich op 21 november 2021 met zijn SUV door een afzetting na een ruzie met zijn ex-vriendin. Vervolgens reed hij van achteren in op de jaarlijkse parade van Waukesha, een voorstad van Milwaukee. Zes deelnemers aan de parade kwamen om het leven, waaronder een 8-jarige jongen. Er vielen meer dan zestig gewonden. Onder de slachtoffers waren tientallen kinderen.

De rechter zei dat de 40-jarige Brooks tijdens de zaak geen spijt en empathie toonde. "Sommige mensen kiezen een pad van het kwaad. en ik denk, meneer Brooks, dat u een van die personen bent", zei de rechter bij de uitspraak. Ze zei dat het videobewijs dat tijdens het proces getoond werd haar 's nachts wakker hield.

Bipolair

Brooks zei dat het niet zijn plan was om op de parade in te rijden. Hij kon niet uitleggen waarom hij tot die daad kwam. Volgens zijn moeder is Brooks sinds zijn twaalfde bipolair. Daardoor zou hij op de parade in zijn gereden.

Voorafgaand aan de straf erkende hij voor het eerst het lot van de slachtoffers. Brooks bood zijn excuses aan de nabestaanden in de rechtszaal aan. Vervolgens zette hij zijn behoefte aan goede geestelijke gezondheidszorg uiteen. De rechter had eerder besloten dat vier afzonderlijke psychologische en psychiatrische evaluaties hadden bepaald dat hij in staat was om terecht te staan.