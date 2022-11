Republikeinen behalen verwachte meerderheid in Huis van Afgevaardigden

Voorafgaand aan de verkiezingen hadden de Democraten nog een meerderheid in beide kamers. Maar meer dan een week na de verkiezingen behaalden de Republikeinen de benodigde 218 zetels in het Huis van Afgevaardigden. Dat de partij hier zou winnen, was voorspeld, maar het is een verrassing dat het verschil zo gering is.

Senaat en Huis van Afgevaardigden

De Senaat en het Huis van Afgevaardigden vormen in de VS samen de wetgevende macht van de federale overheid.

De Senaat lijkt op wat wij in Nederland de Eerste Kamer noemen. Er zitten honderd leden in die hun staat vertegenwoordigen (twee per staat). Zij mogen stemmen over nieuwe wetten of over wetsveranderingen en stemmen over de benoeming van rechters.

Het Huis van Afgevaardigden bestaat uit 435 leden die ieder een kiesdistrict vertegenwoordigen. Zij kunnen onder meer nieuwe wetten voorstellen, of bestaande wetten veranderen.