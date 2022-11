Harmes niet verbaasd over uitblijven straf Louter: 'Vertrouwen in ISR al opgegeven'

Harmes, samen met Sanne Wevers de enige Nederlandse turnsters die ooit een WK-medaille won, was een van de negen aanklagers die zich bij het ISR had gemeld met beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag door Louter. Alle aangedragen incidenten vonden voor 2012 plaats.

Een straf blijft dus uit. Harmes had het ergens al wel verwacht. "We hebben een tijd geleden het vertrouwen in het ISR al opgegeven, omdat toen al bleek dat ze niet in staat waren op een gedegen manier onderzoek te doen naar deze problematiek."

'Tenenkrommend slecht'

Harmes vindt het opvallend dat het ISR oordeelt dat de bewijzen niet concreet genoeg zijn. "We hebben een gesprek gehad en daarna is een gespreksverslag gemaakt. En dat verslag was zo tenenkrommend slecht. Daar gaat het in eerste instantie al mis. Er is niet goed onderzoek gedaan naar waarheidsbevindingen."

Louter liet bij de behandeling van de zaak weten zich totaal niet in het geschetste beeld van beschuldigingen te herkennen. Hij ontkende nadrukkelijk dat hij grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond.