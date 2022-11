Provincie Gelderland zet ministerie onder druk rond verbreding A27

Een meerderheid van de provincie Gelderland eist dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het stikstofplan rond het opkopen van boeren voor de verbreding van de A27 bij Utrecht aanpast. Als dat niet gebeurt, wil de Gelderse politiek niet meewerken aan de verbreding bij Amelisweerd.

Onlangs is gebleken dat het ministerie zes Gelderse boerenbedrijven heeft opgekocht, om zo de verbreding van de A27 bij Utrecht mogelijk maken. De provincie was daarover niet geïnformeerd.

De provincie hield vandaag een spoeddebat over de kwestie. In de Gelderse regels is verplicht om de stallen ook te slopen, maar daar heeft het ministerie geen afspraken over gemaakt met die boeren. Een ruime meerderheid eist dat die sloopregeling wel wordt opgenomen in de afspraken. Hoe dat juridisch precies zit en wat gedeputeerde Peter Drenth precies kan, wordt nu uitgezocht, schrijft Omroep Gelderland.

Zolang de Gelderse beleidsregels of bestuurlijke afspraken worden geschonden, wil een meerderheid dat de provincie niet meewerkt aan de verbreding, door bijvoorbeeld de natuurvergunning van de opgekochte bedrijven in te trekken. Als een provincie die vergunning weigert in te trekken, komt er geen stikstofruimte vrij en heeft het ministerie niets aan de aankoop.

'Rijk heeft provincie gepasseerd'

De coalitiepartijen noemen het uitkopen van boeren "zeer kwalijk". "Het stikstofdossier is een gevoelig dossier en vraagt om bestuurlijke nauwkeurigheid", schrijven zij in een gezamenlijk voorstel. Volgens de partijen heeft het Rijk met het opkopen van de boerderijen de provincie gepasseerd.

Ook gedeputeerde Peter Drenth was niet blij met het nieuws. "Het is veel erger wat het effect buiten is. Waarom kan het wel voor asfalt en niet voor de PAS-melders. Daar heb ik grote moeite mee, het is niet uit te leggen", zegt hij. PAS-melders zijn boeren die door de uitspraak van de Raad van State in 2019 plots illegaal zijn. Ze voldeden onder de oude wet met een melding, maar hebben nu ineens een vergunning nodig. Het is de overheid nog niet gelukt om dat te regelen.

Hij stelt dat ook hij niet op de hoogte was van het uitkopen van boeren. Het ministerie ontkent dat en zegt dat er wel overleg is geweest. Drenth: "We wisten dat ze op zoek waren naar ruimte, er is ambtelijk overleg geweest en daarna is het stil gebleven. Dat is geen bestuurlijk overleg."

Veluwe als wingebied

De Statenleden hebben daarnaast grote zorgen over het opkopen van boeren in Gelderland en vrezen dat voor allerlei projecten de Veluwe als wingebied wordt gebruikt. "Dit gaat helemaal fout", concludeert Dirk Vreugdenhil van de ChristenUnie.

Drenth heeft geen lijst van projecten waar naar Gelderse boeren wordt gekeken. "Ik weet het niet, maar er zijn legio van dit soort projecten: knooppunt A30/A1, Hoevelaken, de A2, dijkversterkingen, de vliegvelden Schiphol en Lelystad. Voor dit soort projecten wordt echt wel gekeken naar stikstofruimte, maar ik zie het pas bij het intrekkingsverzoek."

Volgens Drenth is het moeilijk te stoppen. "Ik kan alleen sturen op onze regels, zoals het slopen van de stallen, maar het stoppen? Dat is bijna niet mogelijk, want het mag van de wet. Maar wenselijk is het niet."