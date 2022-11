Druk op Kuijt bereikt kookpunt in Den Haag met nederlaag in turbulente week

Nederlaag na nederlaag, morrende sponsors, scheldende supporters, een technisch manager die opstapt en twee blikvangers in de selectie die zomaar een transferverzoek indienen. Zeggen dat ADO Den Haag de laatste dagen onder hoogspanning staat, is nog zacht uitgedrukt. Na vanavond is de druk op trainer Dirk Kuijt nog groter geworden. De nummer zeventien van de Keuken Kampioen Divisie verloor, door een late goal van Dylan Vente, met 1-0 van Roda JC, de nummer veertien. 'Menig trainer zou gillend weggerend zijn' "Menig beginnend trainer zou al gillend weggerend zijn", zei Kuijt voor de wedstrijd, die eigenlijk zondag gespeeld zou worden maar vanwege de openingswedstrijd van het WK naar voren is gehaald. "Maar ik ben geen wegloper." Daarmee doelde de 104-voudig international van Oranje op de slechte start van de ploeg, die vorig jaar nog op een haar na promotie misliep. Maar meer nog doelde hij op de interne chaos die de afgelopen dagen aan de oppervlakte kwam. Zo zinspeelde directeur Edwin Reijntjes al op het ontslag van Kuijt, stapte technisch manager Daryl Janmaat plotseling op en dienden twee gezichtsbepalende spelers, Thomas Verheydt en Ricardo Kishna, zomaar een transferverzoek in. Toch begonnen beide spelers gewoon in de basis tegen Roda JC. "Thomas is mijn aanvoerder, Ricardo is heel belangrijk", aldus Kuijt vooraf. "Ze zijn mijn spelers."

Thomas Verheydt stond net als Ricardo Kishna gewoon in de basis tegen Roda JC. - Pro Shots

Op het veld toonde ADO wel inzet, maar bijzonder weinig vernuft. Een situatie in de 24ste minuut was misschien wel illustratief voor de staat waarin de club verkeert. Amer Catic, een van de beteren bij ADO, schoot een bal over de breedte van het veld. Op zich niets bijzonders. Ware het niet dat er al een bal in het spel was en Catic een tweede bal baldadig richting de Roda-verdediger speelde die de echte speelbal aan de voet had. Het voorval zorgde voor hilariteit op de tribunes en een liefdevol spreekkoor richting Catic. Kuijt bekeek het met een wanhopige blik, half verstopt onder een zwarte honkbalpet.

Dylan Vente heeft Roda JC vlak voor tijd op 1-0 geschoten in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. - Pro Shots