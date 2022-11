Bullseye als beste vriend: Barney knokt zich naar laatste acht majortoernooi

In de kwartfinales treft 'Barney' de nummer een van de wereld Gerwyn Price, die hij in de groepsfase verrassend versloeg.

Voor het eerst sinds 2016 zal Van Barneveld uitkomen in de kwartfinales van het prestigieuze majortoernooi. "Dit is zo mooi, toen gooiden we nog op een zwartwit bord en schreven we darts nog met -sch", grapte Van Barneveld na afloop bij ViaPlay. "Dit is zo mooi." En dat allemaal een maand voor de start van het WK in Londen.

De opmars van de 55-jarige Raymond van Barneveld is nog niet ten einde. In de achtste finales van de Grand Slam of Darts won de vijfvoudig wereldkampioen na een meeslepend gevecht van de Australiër Simon Whitlock: 10-8.

BARNEY HAS DONE IT!!!! What a game, and what a moment for Raymond van Barneveld! He beats Simon Whitlock 10-8 in a thriller to kick off the Last 16, and books his place in the Quarter-Finals of the 2022 Grand Slam of Darts! #GSOD | R1 📺 https://t.co/iVFvdbIrWJ pic.twitter.com/YIKrwaUd1m

In zijn roemrijke loopbaan, die begon in 1991, was Van Barneveld een keer de beste in de Grand Slam of Darts. In 2012 was hij in de finale te sterk voor Michael Van Gerwen.

Oude niveau

De laatste jaren leek de sport voor hem eerder een martelgang en na een reeks teleurstellende resultaten hing hij zijn pijlen na het WK van 2020 aan de wilgen. In 2021 besloot hij tot een comeback. Via toernooien in kleine zaaltjes klom hij langzaam maar zeker weer richting de grote podia.

Dat hij in Wolverhampton weer zo dicht bij zijn oude niveau zou komen, hadden echter niet veel mensen verwacht.