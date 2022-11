32 landen, 831 spelers, 7 opvallende zaken over de WK-selecties

De 32 landen die meedoen aan het WK voetbal zijn met hun selecties inmiddels allemaal in Qatar. Reden genoeg om aan de hand van zeven opvallende zaken een duik te nemen in de samenstelling van die selecties. Wanneer het toernooi zondag begint mag Youssoufa Moukoko precies 18 kaarsjes uitblazen. De jarige Duitse spits met Kameroense roots kan drie dagen later de jongste deelnemer worden dit toernooi als hij speelminuten krijgt tegen Japan. Moukoko haalde als twaalfjarige al de internationale media en debuteerde twee jaar geleden al in de hoofdmacht van Borussia Dortmund. Zijn leeftijd toen: 16 jaar en één dag.

Naast de aanvaller van Borussia Dortmund zijn er nog zes 18-jarigen te bewonderen op dit WK, waaronder FC Barcelona-diamant Gavi. Grappig om te weten: Cristiano Ronaldo (37), had zijn debuut voor Portugal al gemaakt voordat dit zestal geboren werd.

De oudste De enige 40-jarige op dit WK is de Mexicaanse keeper Alfredo Talavere, die ondanks zijn 40 gespeelde interlands pas zijn eerste WK mee gaat maken. Verder zijn er nog vijf 39-jarigen op dit toernooi, waaronder oud-PSV'er Atiba Hutchinson (Canada), Dani Alves (Brazilië) en Ajax-keeper Remko Pasveer, die vorige week deze leeftijd bereikte.

De oudste coach in Qatar is een goede bekende: Louis van Gaal. De bondscoach van Oranje is 71 jaar, 3 maanden en 14 dagen oud als zijn ploeg aantreedt voor het openingsduel met Senegal. De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni is dan weer de jongste eindverantwoordelijke. Scaloni is 44 jaar, 6 maanden en 5 dagen als het WK begint. Bij het eerste WK van Lionel Messi, in 2006 in Duitsland, was Scaloni nog zijn teamgenoot.

Vijf WK's Ronaldo, Messi en oud-PSV'er Andres Guardado kunnen hun vijfde WK gaan spelen. Het drietal is sinds 2006 ieder jaar van de partij geweest. Ronaldo kwam in de vorige vier edities in 17 WK-wedstrijden tot 7 doelpunten, Messi (35) scoorde 6 keer in 19 duels en Guardado (36) speelde 12 WK-wedstrijden. De Mexicaan wist een keer te scoren op een WK. Op het toernooi in Brazilië in 2014 maakte hij een treffer in het laatste groepsduel met Kroatië. Mexico won dat duel met 3-1, waarna het in de achtste finales met 2-1 verloor van Oranje.

2014: Andrés Guardado (l) viert zijn treffer tegen Kroatië - AFP

Een andere doelpuntenmaker in het groepsduel van de Mexicanen met Kroatië was Rafael Márquez. De voormalig verdediger van onder meer FC Barcelona is een van de vier andere spelers die ook ooit 5 WK's voor zijn land speelde. In 2018 speelde hij zijn laatste mondiale eindtoernooi. Lothar Matthäus (Duitsland), Antonio Carbajal (Mexico) en Gianluigi Buffon (Italië) zijn de anderen die vijf keer actief waren op een WK.

De hofleveranciers (competities) De Premier League is op het moment van schrijven met 134 spelers veruit hofleverancier van dit WK. De Spaanse La Liga (83), de Duitse Bundesliga (78), de Italiaanse Serie A (67) en de Franse Ligue 1 (56) volgen op gepaste afstand. Deze competities zijn samen goed voor 418 van de 831 geselecteerde spelers (50,3 procent). Alle landen mochten een selectie samenstellen van 26 spelers. Alleen de bondscoach van Iran, de Portugees Carlos Queiroz, koos ervoor om 25 man op te roepen.

De eredivisie levert 19 spelers af in Qatar (2,3 procent). Elf spelers droegen in de afgelopen maanden het shirt van Ajax: Pasveer, Daley Blind, Jurriën Timber, Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Davy Klaassen en Kenneth Taylor zijn door Louis van Gaal geselecteerd voor Oranje. Jorge Sánchez, Edson Álvarez (Mexico), Dusan Tadic (Servië) en Mohamed Kudus (Ghana) zijn de andere WK-gangers van de Amsterdammers. PSV levert vier spelers: Luuk de Jong, Xavi Simons en Cody Gakpo namens Oranje, Érick Gutiérrez voor Mexico. Feyenoord heeft drie spelers in Qatar: Justin Bijlow (Nederland), Sebastian Szymanski (Polen) en Alireza Jahanbakhsh (Iran). sc Heerenveen-keeper Andries Noppert is de negentiende eredivisiespeler in Qatar.

De hofleveranciers (clubs) Bayern München (17), Manchester City (16), FC Barcelona (16), Al Sadd (15) en Manchester United (14) zijn de grootste leveranciers wat betreft clubs aan WK-selecties. Al Sadd staat hoog in dit lijstje onder meer omdat 13 van de 26 spelers van Qatar bij de club spelen.

Van alle geselecteerde spelers moeten er 21 hun eerste interland nog spelen, waaronder Moukoko. Voor Nederland zijn dat Noppert, Jeremie Frimpong en Simons. De meest ervaren selectie op dit WK is Qatar, waar de selectiespelers ieder gemiddeld 53 interlands speelden.

De 1.000 van Messi Messi heeft op dit moment in zijn carrière 995 officiële wedstrijden voor club en land afgewerkt (exclusief jeugdelftallen en Olympische Spelen). Mochten de Argentijnen de kwartfinales halen en Messi speelt alle wedstrijden, speelt hij zijn 1.000ste duel op het hoogste niveau op het aankomende WK. Interessant vooruitzicht: als Argentinië en Nederland beide hun groep zouden winnen en ook de achtste finales overleven, dan zou de 1.000ste van Messi zomaar eens tegen Oranje kunnen zijn.