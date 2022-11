32 landen, 831 spelers, 7 opvallende feiten over de WK-selecties

De 32 landen die meedoen aan het WK voetbal zijn met hun selecties inmiddels allemaal in Qatar. Reden genoeg om aan de hand van zeven opvallende zaken een duik te nemen in de samenstelling van die selecties.

De oudste coach in Qatar is een goede bekende: Louis van Gaal. De bondscoach van Oranje is 71 jaar, 3 maanden en 14 dagen oud als zijn ploeg aantreedt voor het openingsduel met Senegal.

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni is dan weer de jongste eindverantwoordelijke. Scaloni is 44 jaar, 6 maanden en 5 dagen als het WK begint. Bij het eerste WK van Lionel Messi, in 2006 in Duitsland, was Scaloni nog zijn teamgenoot.

Vijf WK's

Ronaldo, Messi en oud-PSV'er Andres Guardado kunnen hun vijfde WK gaan spelen. Het drietal is sinds 2006 ieder jaar van de partij geweest. Ronaldo kwam in de vorige vier edities in 17 WK-wedstrijden tot 7 doelpunten, Messi (35) scoorde 6 keer in 19 duels en Guardado (36) speelde 12 WK-wedstrijden.

De Mexicaan wist een keer te scoren op een WK. Op het toernooi in Brazilië in 2014 maakte hij een treffer in het laatste groepsduel met Kroatië. Mexico won dat duel met 3-1, waarna het in de achtste finales met 2-1 verloor van Oranje.