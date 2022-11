Regen, wind én donderdag: ANWB en Rijkswaterstaat verwachten zware spits

De ANWB en Rijkswaterstaat verwachten morgen een zware ochtend- en avondspits. Rijkswaterstaat adviseert mensen, indien mogelijk, thuis te werken of buiten de spits de weg op te gaan.

"Voor morgen verwachten we door een combinatie van verkeersaanbod en regenval zware spitsen", meldt Rijkswaterstaat op Twitter. Het lijkt erop dat zowel in de ochtend- als in de avondspits regenbuien over Nederland trekken. Bovendien is het op donderdag (en dinsdag) altijd drukker op de weg dan op andere dagen. Veel werknemers werken namelijk op die dagen.

"Het regent morgen en waait flink. Daardoor worden alle dagelijkse files een stuk langer dan gebruikelijk", voorziet de ANWB. Gisteren was het ook erg druk op de weg. Toen stond er in de avond meer dan 600 kilometer file op de snelwegen.