Handbalsters rollen Montenegro op, tanken vertrouwen en kunnen WK al ruiken

De Nederlandse handbalsters hebben hun vertrouwen opgekrikt tegen Montenegro. In de laatste groepswedstrijd op het EK werd het 42-25. Een opsteker voor Oranje, want in de voorgaande duels ging het zeer moeizaam en verspeelde de ploeg een plek bij de beste vier van Europa.

Montenegro was al geplaatst voor de halve finales, nadat het dinsdagavond Roemenië had verslagen. Daardoor kon Oranje plaatsing voor de halve finales gisteren al vergeten. Vanavond stond nog wel plek drie in de groep op het spel. Een plek die recht geeft op een duel om de vijfde en zesde plek en daarmee directe plaatsing voor het WK.

Nederland met één been op WK

Of Nederland daadwerkelijk als vijfde eindigt, hangt af van het duel tussen Spanje en het al geplaatste Frankrijk (begint om 20.30 uur). Het moet gek lopen wil Nederland nog vierde worden. Door de ruime overwinning van Oranje op Montenegro moeten de Spaanse vrouwen de Françaises met vijftien doelpunten verschil verslaan om op basis van doelsaldo boven Nederland te eindigen.