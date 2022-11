Handbalsters rollen Montenegro op en hebben WK-ticket binnen: 'Heel belangrijk'

Direct na de zege op Montenegro was kwalificatie voor het WK nog niet honderd procent zeker. Spanje kon Nederland nog van plek drie in de poule stoten door met vijftien doelpunten verschil te winnen van olympisch kampioen Frankrijk. Dat lukte niet, de Françaises wonnen met 36-23.

Een flinke opsteker voor Oranje, want in de voorgaande duels ging het zeer moeizaam en verspeelde de ploeg een plek bij de beste vier van Europa. Door de winst op Montenegro plaatste Oranje zich wel voor het WK.

"We wisten dat we veel meer in de ploeg hadden dan we de afgelopen wedstrijden hadden laten zien", zei Ten Holte na afloop. "42 doelpunten is wel heel veel. Ik zou me een beetje schamen als ik die ploeg zou zijn."

Derde plek en een WK-ticket of niet, tegen Montenegro stond er voor Oranje eigenlijk nog meer op het spel. Zelfvertrouwen. Eerherstel. Na een pijnlijke nederlaag tegen Duitsland (28-36) en moeizaam gelijkspel tegen Spanje (29-29) was de ploeg van bondscoach Per Johansson erop gebrand het beste van zichzelf te laten zien.

Aanvoerster Kelly Dulfer en keepster Yara ten Holte reageren na afloop van de riante zege op Montenegro. "Voor het WK was het belangrijk, voor het OKT was het belangrijk, voor ons gevoel was het belangrijk." - NOS

"We hebben het laten zien, vanaf het begin", vult Dulfer aan. "Toch ga je een beetje met een dubbel gevoel weg. Wat als, wat als", doelt ze op de vorige wedstrijden. Montenegro hoefde niet meer vol te gaan tegen Nederland. "Zij kozen ervoor om basisspelers rust te geven."

Dulfer kan het wisselvallige spel van Oranje dit EK wel verklaren. "We hebben een vrij nieuwe ploeg. Het is nog een beetje zoeken en het gaat heel erg op en neer. Daar moeten we van leren, dat we constanter moeten spelen."

De overwinning op Montenegro is in ieder geval prettig. Dulfer: "Voor het WK was het belangrijk, voor het OKT was het belangrijk, voor ons gevoel was het belangrijk. Dus het is heel belangrijk dat we deze wedstrijd zo dik gewonnen hebben."

Vrijdag speelt Oranje zijn laatste duel bij het EK in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro. Om plek vijf. In de Sloveense hoofdstad Ljubljana tegen Zweden, de nummer drie uit de andere groep. Het WK vindt plaats in november 2023, in Denemarken, Noorwegen en Zweden.