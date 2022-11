Winters weer op komst, 's nachts tot 5 graden vorst

Zelfs voor bewoners van de best geïsoleerde huizen zal het dit weekend lastig zijn van de thermostaat af te blijven. Er trekt een kou over het land waarbij er, vooral in het noordoosten, temperaturen tot onder het vriespunt worden verwacht.

NOS-weerman Peter Kuipers Munneke zegt dat de kou van tijdelijke aard is, maar het is wel gedaan met het uitzonderlijk zachte weer dat we tot nu toe hebben gehad.

"We gaan van het ene naar het andere uiterste. De afgelopen tijd zaten we zo'n drie graden boven wat je normaal zou mogen verwachten in november, maar dit weekend duiken we er ineens een heel stuk onder", zegt Kuipers Munneke.

In de nacht van zaterdag op zondag kan het 5 graden gaan vriezen en kan er lokaal zelfs wat sneeuw vallen. Vooral Groningen en het noorden van Drenthe kunnen te maken krijgen met lokale sneeuwval, maar echt wit wordt het niet. Het overgrote deel van het land krijgt overigens geen enkele sneeuwvlok te zien, daar blijft de temperatuur tussen de 1 en 5 graden schommelen.

'Russische kou'

Vooral het grote verschil tussen de temperaturen is opvallend te noemen. "De afgelopen tijd hebben we veel wind uit het zuiden gehad. In Zuid-Europa was het nog heel warm, dus die warmte kwam onze kant op. De komende dagen komt de wind mee uit het oosten, we krijgen een beetje de Russische kou", verklaart Kuipers Munneke de komende kou.

Dat koufront blijft niet lang hangen en is ook plaatsgebonden. "Woon je in het noordoosten, is de kans groot dat je met dit koude weer te maken krijgt. Maar woon je in het zuiden of westen dan is de kans juist vrij klein. Na zaterdag trekt-ie overal ook weer weg."

Koude 48 uur

Het koude speldenprikje zegt overigens niks over de aankomende winter. Kuipers Munneke benadrukt juist dat, gebaseerd op de afgelopen tientallen jaren, de kans op een zachte winter aannemelijker is.

"Natuurlijk kán het deze winter heel koud worden, maar als je het klimatologisch bekijkt is de kans daarop de afgelopen jaren enorm afgenomen. De trend laat vooral zien dat de kans groter is dat het een zachte winter wordt."

Voor nu is het vooral voor het noordoosten van het land voorbereiden op de tijdelijk vrieskou. De verwarming die de afgelopen tijd nog uit kon blijven, gaat komend weekend ongetwijfeld aan. Anders wordt het een flinke uitdaging, zegt Kuipers Munneke. "Voor de mensen die besluiten om de verwarming uit te laten, wordt het wel echt wat kouder in huis."