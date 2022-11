Nog veel vragen rond raketinslag in Polen, wat weten we nu?

Met de raketinslag in het Poolse dorp Przewodòw werd gisteravond voor het eerst sinds de oorlog in Oekraïne een NAVO-lidstaat direct militair getroffen door het conflict. Een dag later is het onderzoek naar het incident in volle gang. In dit artikel zetten we op een rij wat er tot nu toe bekend is over de inslag in Polen, waarbij twee mensen om het leven kwamen.

Waar kwam de raket vandaan?

Direct na de inslag in Przewodòw, zo'n 6 kilometer van de grens met Oekraïne, werd volop gespeculeerd over Russische betrokkenheid. Als Rusland een raket op Polen had afgevuurd, zou dat een directe confrontatie met de NAVO hebben kunnen betekenen.