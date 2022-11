Nonnen opgepakt na mishandeling kinderen in Italië

In Italië is een non gearresteerd en hebben drie andere nonnen een gebiedsverbod gekregen nadat een filmpje was opgedoken waarin te zien was dat geweld werd gebruikt tegen kinderen in een kerkelijk opvangcentrum. In dat centrum op het eiland Ischia, voor de kust van Napels, wonen minderjarigen in afwachting van pleegzorg of adoptie.

Op het filmpje is te zien dat een non een 4-jarige jongen meerdere keren slaat en aan zijn haar trekt, in het bijzijn van andere kinderen die haar vragen te stoppen. Als de 8-jarige broer van het jongetje te hulp wil schieten, slaat de non ook hem in zijn gezicht, waardoor hij een bloedneus krijgt.

De video is gefilmd door een minderjarige die in het opvangcentrum verbleef, melden Italiaanse media. De beelden werden in juli gegeven aan de militaire politiedienst carabinieri van Ischia, waarop een onderzoek werd gestart. Dankzij onder meer getuigenissen van de kinderen werden de moeder-overste en de drie andere zusters geïdentificeerd als verantwoordelijken voor de misstanden in het centrum.

Eiland in tweeën verdeeld

De kinderen vertelden dat er meer geweld voorkwam in het religieuze instituut Santa Maria della Providenza. Zo werden ze aan de haren getrokken, op het achterhoofd geslagen, geschopt en op hun handen geslagen met pantoffels. De nonnen dwongen de kinderen over het geweld te zwijgen en namen mobiele telefoons foto- en video-opnamen ervan te voorkomen.

Een non van 55 jaar uit Madagaskar, die de leiding had over de kantinedienst, zit in voorlopige hechtenis. De verblijfsverboden zijn voor de moeder-overste van 81 jaar oud, een 51-jarige non die ook uit Madagaskar komt en ook werkzaam was in de kantine, en een 48-jarige non uit de Filipijnen die werkte bij de naschoolse opvang in het centrum. Zijn mogen alle drie niet verblijven in Campanië, de regio waar Napels de hoofdstad van is.

Verhalen over misstanden in het instituut deden al langer de ronde maar werden niet geloofd, melden Italiaanse media. De publieke opinie op het eiland zou verdeeld zijn over het nieuws. Het centrum, dat veel samenwerkte met lokale vrijwilligersorganisaties, staat er namelijk ook hoog in aanzien.

Zozeer zelfs dat de moeder-overste in 2021 nog werd verkozen tot "Ischitana van het jaar", een onderscheiding die haar werd uitgereikt door de plaatselijke krant Il Golfo.