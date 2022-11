Ruim 26 jaar cel geëist tegen Twentse 'Godfather' Simo D. en zijn handlanger

Tegen de zelfbenoemde Twentse Godfather Simo D. en zijn veronderstelde rechterhand Marcus T. is 26 jaar en zeven maanden geëist. Het Openbaar Ministerie ziet de twee mannen als opdrachtgevers voor een reeks aanslagen in de regio Twente.

Volgens het OM is de 42-jarige D. het brein achter de diverse aanslagen die in 2017 plaatsvonden. D. zat in die tijd vast in Duitsland vanwege een veroordeling in een drugszaak. Vanuit zijn cel zou hij de aanslagen hebben beraamd met de 34-jarige T., aldus justitie.

Het ging onder meer om het in brand steken van een kapper in Enschede, het neerschieten van een man op een parkeerplaats in Gronau, brandstichting bij een woning in Almelo waar iemand lag te slapen en het beschieten van een shishalounge in Enschede.

Bij de aanslagen vielen geen doden, wat volgens justitie "een wonder" genoemd mag worden, schrijft RTV Oost. De uitvoerders van het geweld, twee broers, zijn al eerder veroordeeld tot celstraffen tot 25 jaar.

Vergissingen en 'nietsontziende oorlog'

Volgens het OM handelde D. veelal uit wraak. Zo werd in februari 2017 een kapper in zijn zaak overgoten met een brandbare vloeistof en in brand gestoken omdat hij seks zou hebben gehad met de vrouw van D. Hij kon op het nippertje worden gered, maar raakte zwaargewond. Het ging om een vergissing: het slachtoffer had de kapperszaak kort daarvoor overgenomen van het beoogde doelwit.

In mei van dat jaar werd de broer van de voormalige eigenaar van de kapperszaak in zijn auto op een parkeerplaats in Gronau beschoten. De man raakte zwaargewond, maar overleefde de aanslag. "Een man die werkelijk niets te maken heeft met de hele zaak, wordt doorzeefd door kogels", aldus het OM.

De overige aanslagen zouden te maken hebben met een conflict met motorclub Satudarah. Volgens justitie ging het om een "nietsontziende oorlog tussen twee bendes". "Een hele reeks aanslagen, uitgevoerd door 'hitmen', die dit tegen betaling hebben gedaan." Het bewijs dat D. en T. de aanslagen hebben aangestuurd, wordt volgens het OM geleverd door onderschept berichtenverkeer en verhalen van een kroongetuige.

Maximale straffen geëist

Justitie vindt bewezen dat beide mannen schuldig zijn aan het uitlokken van poging tot moord. Het OM eist daarom 26 jaar en zeven maanden, de maximale straf die voor dergelijke feiten geëist kan worden. "De golf aan geweld in Twente heeft enorme angst en onrust teweeggebracht. Dergelijke aanslagen in normale woonwijken, met aanvalswapens, zijn niet te bevatten", aldus justitie.

De behandeling van de zaak gaat maandag verder. Het is nog niet bekend wanneer er een uitspraak komt.