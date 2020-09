Koeman wint met Barça ook tweede oefenduel, met Messi in de hoofdrol

Koeman wint met Barcelona ook tweede oefenduel, met Messi in de hoofdrol - NOS

Trainer Ronald Koeman heeft met FC Barcelona ook zijn tweede oefenwedstrijd gewonnen. De in het roze gestoken Catalanen wonnen in het Estadio Johan Cruyff met 3-1 van Girona, waarbij een hoofdrol was weggelegd voor Lionel Messi.

De Argentijnse sterspeler, die eigenlijk weg wilde uit Barcelona maar uiteindelijk met frisse tegenzin bleef, maakte twee goals.

In de eerste helft gaf Messi een beslissende steekpass bij een aanval die tot de 1-0 van Philippe Coutinho leidde. Zelf schoot hij vlak voor rust schitterend via de binnenkant van de paal raak met zijn 'zwakke' rechterbeen.