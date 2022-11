Alles valt goed voor Djokovic: visum én halvefinaleplaats bij ATP Finals

Novak Djokovic bereikt in Turijn voor de elfde keer de halve finales van de ATP Finals. De in vorm verkerende Serviër doet dat met een zege op de Rus Andrej Roeblev: 6-4, 6-1. - NOS

Djokovic maakte in de Italiaanse stad, die sinds vorig jaar de organisatie van de ATP Finals van Londen heeft overgenomen, goed gebruik van de razendsnelle baan. Zo sloeg hij bijvoorbeeld twaalf aces, een bovengemiddeld aantal per partij voor de 21-voudig grandslamkampioen.

Met een weergaloze backhandwinner haalde de vijfvoudig winnaar de eerste set binnen en dat deed het humeur van Roeblev geen goed. De Rus zette het bij iedere afzwaaier op een mopperen en klaagde steen en been over de verlichting van de hal, waardoor de tweede set van alle spanning was beroofd.

Djokovic won maandag op het eindejaarstoernooi al zijn eerste groepswedstrijd van de Griek Stefanos Tsitsipas. Vrijdag speelt hij tegen Daniil Medvedev zijn derde en laatste groepsduel.