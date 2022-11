Trump-watcher over populaire Trump: 'Geen zin in campagne, wel in de macht'

Het wordt een flinke klus voor andere Republikeinse kandidaten om de nominatie te winnen als presidentskandidaat, nu Donald Trump heeft bekendgemaakt mee te willen doen. Want Trump is nog steeds populair, zegt Trumpwatcher Maggie Haberman tegen Nieuwsuur.

Donald Trump zelf noemde haar een "derderangs verslaggever", maar elders in Washington staat Haberman bekend als de best ingevoerde (en meest gelezen) Trumpkenner van allemaal. Met een verbijsterende productiviteit - alleen al in 2016 stond haar naam 599 keer boven een artikel in de New York Times - deed ze verslag van zijn opkomst en zijn voorlopige ondergang. Vorige maand kwam er een boek bij: Confidence Man. The Making of Donald Trump and the Breaking of America.

Trump doet een gooi naar het presidentschap. Waarom eigenlijk?

"Hij hoopt zijn campagne te gebruiken als schild tegen de verschillende onderzoeken die tegen hem lopen. Het ministerie van Justitie onderzoekt het wegmoffelen van staatsgeheime documenten en er loopt een onderzoek naar zijn pogingen het verkiezingsresultaat in Georgia in 2020 ongeldig te verklaren. Dit is denk ik zijn belangrijkste motief. Maar Trump wil ook gewoon weer president worden: hij heeft geen zin in de campagne, maar wel in de macht."

"Het zal niet gemakkelijk worden om Trump te verslaan in de strijd om de nominatie. Zo'n veertig procent van de Republikeinse kiezers lijkt een rotsvast vertrouwen in hem te hebben. Bij een verdeeld kandidatenveld kan dat genoeg zijn. Vooralsnog heeft Trump zich als enige gemeld, maar de verwachting is dat hij de komende maanden van een handvol Republikeinen gezelschap krijgt."