Commissie: 'Bulgarije, Roemenië en Kroatië moeten in Schengengebied'

Het is niet de eerste keer dat de commissie voorstelt om de drie landen toe te laten tot Schengen. Al in 2011 zei de commissie dat ze er klaar voor waren. Onder de EU-landen was hier echter nog geen overeenstemming over. Wat Eurocommissaris Ylva Johansson betreft, is de tijd nu wel rijp. "Het wachten heeft lang geduurd. Te lang, durf ik wel te zeggen."

In Nederland wordt heel sceptisch naar verdere uitbreiding gekeken. Zo zijn er zorgen over de corruptie en de georganiseerde misdaad in deze landen. De vrees is dat het opheffen van grenscontroles de weg vrijmaakt voor criminelen. De Tweede Kamer nam een maand geleden dan ook een motie aan waarin werd opgeroepen tot meer onderzoek voordat Nederland instemt met de toetreding.

Rutte zei tegen de Kamer dat Nederland niet principieel tegen uitbreiding is. "Nederland zal niet dwarsliggen, maar dan moeten ze er ook strikt, fair en betrokken klaar voor zijn." Eurocommissaris Johansson zegt de komende tijd alle vragen van de Nederlandse regering te zullen beantwoorden.

Ambtenaren van de commissie zijn in oktober naar Bulgarije en Roemenië gegaan om daar de situatie te beoordelen. Johansson zegt dat uitgebreid gekeken is naar grenscontroles, aanpak van mensenhandel en het naleven van mensenrechten. In Kroatië is tot 2020 gekeken naar deze zaken. Volgens haar zijn de landen met vlag en wimpel geslaagd en zou niks de toetreding tot het Schengengebied in de weg moeten staan.

Zorgen over migranten

Ook Zweden is nog niet helemaal overtuigd. De afgelopen maanden is het aantal migranten dat via de westelijke Balkan de EU binnenkomt fors toegenomen. Slovenië en Tsjechië hebben niet gezegd tegen het voorstel te stemmen, maar daar zijn de zorgen over het toegenomen aantal migranten groot. Mochten Kroatië, Bulgarije en Roemenië toetreden dan zijn de Slovenen en Tsjechen van plan de grenscontroles te behouden.

Op 8 december zullen de minister van Binnenlandse zaken en Justitie in Brussel stemmen over de uitbreiding. Tot dan heeft de commissie om twijfelende landen over de streep te trekken.