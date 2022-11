Brabantse hondenfokker moet stoppen, onderdak gezocht voor 400 dieren

Een hondenfokker uit het Brabantse Eersel moet op zoek naar een nieuw onderkomen voor zo'n 400 dieren. Volgens de rechter is de locatie van de fokkerij in strijd met het bestemmingsplan van de gemeente.

De eigenaren van het bedrijf hebben zes weken de tijd om honden ergens anders onder te brengen. De gemeente had hen al vaker gewaarschuwd dat een illegale fokkerij niet is toegestaan, maar de hondenfokker was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Die gaf de gemeente dus vandaag gelijk.

Dit betekent dat de hondenfokker alle activiteiten per direct moet stoppen. Maar de rechter vindt het ook van belang dat er voldoende tijd is om voor alle dieren een nieuw onderkomen te vinden.

Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn er voldoende plekken beschikbaar waar de honden op korte termijn naartoe kunnen, schrijft Omroep Brabant.

'Puppyfabriek'

De fokker uit Eersel kwam al vaker negatief in het nieuws. Zowel de NVWA als actiegroep House of Animals waren er al eens op bezoek.

"Het is daar echt niet oké", zei een woordvoerder van de NVWA eerder tegen Omroep Brabant. "Er zijn veel te veel honden, ze zitten in vieze hokken, we zien gestreste dieren, zaken als tandvleesontstekingen en ook honden die niet gewend zijn om buiten te komen."

House of Animals, dat bij de fokker filmde en oud-medewerkers zegt te hebben gesproken, spreekt van "erbarmelijke omstandigheden bij grootschalige broodfok in een illegale puppyfabriek".

Een woordvoerder van de rechtbank benadrukt dat de rechter in deze zaak puur heeft gekeken naar het bestemmingsplan en niet naar de manier waarop de fokker zijn honden houdt. Daarover gaat de uitspraak dus niet.