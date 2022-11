Protesterende boeren verlaten Zwolle zonder dat het tot een gesprek komt

In Zwolle hebben enkele honderden boeren geprotesteerd bij het provinciehuis. Ze hadden trekkers voor het gebouw geparkeerd en droegen protestborden.

Ze protesteerden tegen het opleggen van dwangsommen aan 'PAS-melders': dat zijn (voornamelijk) boeren die voor bepaalde activiteiten waarbij stikstof wordt uitgestoten, zoals uitbreiding van hun bedrijf, eerst geen vergunning hoefden aan te vragen, maar dat nu van de rechter wel moeten doen. Het kabinet beloofde deze boeren tegemoet te komen, maar dan moet wel eerst ergens anders de stikstofneerslag verminderen.

Provincies moeten van de rechter optreden, omdat PAS-melders nu illegaal werken. Boeren zeggen dat ze failliet gaan als ze dwangsommen moeten betalen, maar de provincie Overijssel zegt niet anders te kunnen.

Onlangs stuurde het provinciebestuur een brandbrief waarin minister Van der Wal werd gevraagd snel met een oplossing te komen en de getroffen boeren te compenseren. De minister zegt dat ze hard werkt aan een oplossing, maar dat het moeilijk is.

Brief met eisen

De boeren die in Zwolle protesteerden, hadden een brief voor het provinciebestuur bij zich met daarin hun zorgen en een aantal eisen. Ze schrijven in de brief dat de provincie meteen moet stoppen met de handhaving. Als dat niet gebeurt, willen ze binnenkort opnieuw bij het provinciehuis protesteren.

De gedeputeerden kwamen naar buiten om de brief in ontvangst te nemen. Ze nodigden een kleine groep boeren uit om binnen verder te praten, maar de boeren weigerden dat. Zij wilden het gesprek buiten voeren, maar doordat de gedeputeerden daar niet op ingingen, kwam het gesprek er niet.

Dwangsommen voor PAS-melders kunnen erg hoog oplopen. Zo vertelden twee veehouders tegen RTV Oost dat ze hun veestapel binnen een paar maanden drastisch moeten inkrimpen, omdat ze anders een dwangsom van 117.000 euro per kwartaal krijgen.