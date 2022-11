Belastingtelefoon weer bereikbaar na problemen met systeemupdate

De Belastingtelefoon en andere helpdesks van de Belastingdienst zijn weer bereikbaar. Ze waren sinds maandagochtend onbereikbaar door problemen na een systeemupdate. Bellers kregen een bandje te horen waarop gevraagd werd om het op een later tijdstip nog eens te proberen.

De problemen zijn nu opgelost. "Sinds 08.00 uur kunnen mensen weer bellen. Sinds 11.00 uur weten we zeker dat het allemaal werkt zoals het hoort", zegt een woordvoerder. Omdat de medewerkers van de helpdesks een paar dagen onbereikbaar waren, is het druk en zijn de wachttijden langer dan gebruikelijk.

De Belastingdienst zegt dat zij coulant zal zijn voor mensen die wilden bellen over een aanmaning die betaald had moeten zijn. "Er wordt met de storing rekening gehouden als mensen daardoor in de problemen zijn gekomen."