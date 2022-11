Gewonden door gasexplosie in Rijswijk, straat bezaaid met glas en spullen

Drie mensen zijn gewond geraakt bij een gasexplosie in Rijswijk. Het zou gaan om monteurs die in een flat aan het werk waren. Een van hen is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Tien appartementen zijn ontruimd. Veel ruiten van het gebouw zijn gesneuveld en de straat lag na de ontploffing bezaaid met glas en spullen. De omgeving is afgezet door de hulpdiensten en een gedeelte van de flat is afgesloten van gas, licht en elektra. Medewerkers van de gemeente controleren welke schade de explosie heeft aangericht aan de constructie van de flat. Bekijk hier de eerste beelden na de gasexplosie:

Bij een gasexplosie in een flat in Rijswijk zijn drie mensen gewond geraakt. Eén van hen is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Tien appartementen zijn ontruimd. - NOS