Operazangeres Caroline Kaart (88) maakte klassieke muziek weer populair

Caroline Kaart in de jaren 90 - ANP

Operazangeres en presentatrice Caroline Kaart is gisteren op 88-jarige leeftijd overleden. Kaart werd onder meer bekend door programma's als Een liedje met Caroline en het radioprogramma Klassiek met Caroline. De afgelopen jaren verbleef Kaart in het Rosa Spier Huis, een woon- en werkgemeenschap in Laren voor oudere kunstenaars. "Het was een heel sympathieke vrouw en ze was heel geestig", zegt collega Francis van Broekhuizen. "Maar ze was ook erg ongelukkig." Twee jaar geleden vertelde Kaart in een documentaire over het Rosa Spier Huis dat ze zich eenzaam voelde. "Ik ben een oud alleenstaand mens, met een heel klein hondje en that's all", zei ze toen. Bekijk hier het fragment:

De van origine Schotse operazangeres kwam in de jaren 50 naar Nederland toen ze met toneelspeler Hans Kaart trouwde. Hij overleed in 1963 plotseling na een mislukte oor-operatie. Kaart bleef in Nederland wonen en trouwde eind jaren 70 met regisseur Willy van Hemert, maar scheidde daar een paar jaar later ook weer van. "Door hem kwam ze in aanraking met de entertainment-wereld", zegt Van Broekhuizen. Zo was Kaart onder meer te zien in bekende spelshows als Babbelonië en Wie van de Drie. Ook gaf ze zangles en speelde ze in musicals als Blijvend Applaus en Amerika Amerika.

Caroline Kaart (tweede van links) in de spelshow Wie van de Drie (1994) - ANP