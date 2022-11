Metingen RIVM: schadelijke neerslag bij Tata niet afgenomen

In het stof dat neerdaalt in de omgeving van Tata Steel zijn opnieuw hoge waarden van kankerverwekkende stoffen (PAK's) en lood gevonden. Dat gebeurde bij metingen die het RIVM dit voorjaar deed. De hoeveelheden komen over de hele linie overeen met de uitslagen van eenzelfde onderzoek twee jaar geleden.

Wel zijn er verschillen tussen de plaatsen in de omgeving van Tata Steel. Zo zijn in Wijk aan Zee de hoeveelheden kankerverwekkende stoffen en metalen lager dan twee jaar terug, en zijn ze in Beverwijk juist hoger. In Velsen en IJmuiden werd relatief veel lood gevonden. Het RIVM wijt dat aan het weer, met name de wind.

Het RIVM concludeert dus dat net als in 2020 dat de neerslag van kankerverwekkende stoffen en metalen in de regio hoog is, en ook dat Tata substantieel bijdraagt aan de neerslag van die stoffen. Maar door andere weersomstandigheden is de ruimtelijke verdeling anders, zegt het Instituut. Ook kunnen er andere bronnen zijn - bijvoorbeeld andere bedrijven in de regio - die bijdragen aan de uitstoot. Aan de neerslag valt namelijk niet te zien van welk bedrijf het afkomstig is.

Daarom kan het RIVM nog geen uitspraak doen over een af- of toename van kankerverwekkende stoffen en metalen van Tata Steel. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat daarin mee en zegt dat langduriger onderzoek nodig is.

Uitstoot PAK gehalveerd

Tata Steel zegt in een reactie dat het bezig is met het terugdringen van de uitstoot van geluid, geur, stof en zware metalen. Vorige week meldde Tata nog dat het de uitstoot van kankerverwekkende stoffen sinds 2019 met de helft heeft teruggedrongen. Ook zouden de geuremissies bij de Kooks- en Gasfabriek 2 en Staalfabriek meer dan gehalveerd zijn. Dat onderzoek is volgens Tata Steel uitgevoerd door gecertificeerde bureaus.

Dat onderzoek ging over de uitstoot, terwijl deze RIVM-metingen gaan over de neerslag van stoffen. Hoeveel van de uitstoot neerslaat, en waar dat gebeurt, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de kenmerken van de stoffen die worden uitgestoten, het weer en op welke hoogte de uitstoot plaatsvindt.

"Het is niet onmogelijk dat er een reductie heeft plaatsgevonden", zegt een RIVM-onderzoeker, "Maar dat zie je niet terug in de neerslag van deze stoffen in de omgeving van Tata."