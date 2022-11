NAVO-chef: raketinslag in Polen geen doelgerichte aanval van Rusland

Het onderzoek naar de raketexplosie gisteren in Oost-Polen loopt nog, maar er zijn geen aanwijzingen dat dit een doelgerichte aanval was en evenmin dat Rusland aanvallen op NAVO-landen beraamt. Dat zegt NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg, die zich hiermee aansluit bij wat eerder al werd gesteld door president Biden van de VS en diens Poolse ambtgenoot Duda.

Stoltenberg bevestigt dat het ging om Oekraïens luchtafweergeschut, maar "dit is niet de fout van Oekraïne", zegt hij nadrukkelijk. Hij legt de verantwoordelijkheid bij Rusland, dat een "illegale oorlog" voert tegen Oekraïne. "Rusland moet stoppen met deze zinloze oorlog."

Kort na de inslag gistermiddag was er veel speculatie over de vraag of Rusland de raket had afgevuurd, wat zou hebben betekend dat de Russen een NAVO-lidstaat hadden aangevallen en daarmee het bondgenootschap bij de strijd betrokken zou raken.

Bijstaan op het slagveld

Op de vraag of dit het gevaarlijkste moment was voor de NAVO tot nu toe wilde Stoltenberg niet ingaan. "We zijn altijd voorzichtig. Eens te meer blijkt dat er aldoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Zeker doordat Rusland civiele doelen aanvalt in Oekraïne. Dat is zeer gevaarlijk."

Hij herhaalde dat de NAVO Oekraïne moet blijven steunen. "Dit is een offensieve oorlog. Rusland is een ander land binnengevallen en probeert daar gebied te veroveren. Oekraïne moet zich daartegen verdedigen. Als ze dat niet doen, wint Rusland. Oekraïne houdt dan op te bestaan." De NAVO moet Oekraïne bijstaan op het slagveld zodat het land maximaal resultaat kan boeken bij uiteindelijke vredesbesprekingen, betoogde Stoltenberg.