Vanavond op tv: Inslag in Polen • Kwestie Arib

Raket in Polen

De raket die gistermiddag insloeg in het Poolse dorp Przewodów, op de grens met Oekraïne, is waarschijnlijk afkomstig van Oekraïne. Een eerste onderzoek wees er al op dat de raket door Oekraïne was ingezet om een inkomende Russische raket uit de lucht te schieten. Nu is de vraag: wat gaat de NAVO doen?

In Nieuwsuur bespreken we de gevolgen van de raketinslag met onder andere minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra en met oud-NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer.