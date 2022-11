Media zetten Van Gaal op scherp: 'Ik maak geen grapjes tijdens persconferenties'

Eerder al reageerde Van Gaal hoofdschuddend op de vraag of er wat was af te leiden uit de rugnummers van de spelers, zo heeft Remko Pasveer nummer 1 toebedeeld gekregen. En dat zou erop kunnen wijzen dat de keeper van Ajax eerste keuze is.

Dat Van Gaal werd gevraagd waarom hij Cillessen zelf niet had afgebeld, was de spreekwoordelijke druppel nadat weer die keeperssoap ter sprake was gekomen.

"Ik blijf rustig, he?", klopt hij zichzelf op de borst als na een reeks kritische vragen ook nog eens de kwestie Jasper Cillessen aan bod komt. "Het is iedere keer hetzelfde met jou. Het gaat niet om spelers die nu thuis zijn."

Hoewel Louis van Gaal benadrukt dat hij daags na aankomst in Qatar de komende drie dagen moet acclimatiseren, is de bondscoach van Oranje tijdens zijn persconferentie meteen op dreef.

De bondscoach geeft een eerste persconferentie, een halve dag na aankomst met het Nederlands elftal in Doha voor het WK voetbal in Qatar. - NOS

Van Gaal is met Oranje uitstekend opgevangen in Qatar, maar dat verwachtte hij ook al.

Toch doet hij dat wel even, als een medewerker in het mediacentrum zich flink moet uitsloven om de microfoon steeds zo snel mogelijk bij de juiste journalist te bezorgen. "Op straat heb je tien van deze hulpvaardige mannetjes, hier maar één."

Mensen mogen denken wat ze willen denken. Men moet niet vergeten dat het hier een heel andere cultuur is. Je kan ook kijken naar jezelf, of het daar allemaal zo goed gaat.

Opvallend is dat hij ervoor kiest om met het Nederlands elftal op het heetste punt van de dag te trainen. Maar dat is volgens Van Gaal juist een goede test om te kijken hoe zijn ploeg het doet bij temperaturen van rond de dertig graden.

"Ik ben hier al met Bayern geweest, toen ik daar trainer was. Ik weet gewoon dat alles hier perfect geregeld is, daar ligt het niet aan", zei Van Gaal. "Het hotel is fantastisch. De faciliteiten zijn geweldig. Het trainingsveld is top, beter kan gewoon niet."

"Het is een soort aanpassing, gewenning. En ook kijken naar de data, of dat zo zwaar weegt op de jongens", vervolgt hij. "Ik ben ook zelf voetballer geweest, ik kon er niet tegen. Maar er waren medespelers die het heerlijk vonden."

Voetballen in Qatar is geen voordeel voor mensen uit een kikkerland, haalt Van Gaal meerdere keren aan. Dan heeft hij het over de hitte, want voetballend gezien verwacht hij veel van zijn ploeg.

'We can come an end'

In zijn vertrouwde steenkolenengels ("We can come an end.") weet hij vragen van de internationale pers over mensenrechten en arbeidsomstandigheden met warrige antwoorden te pareren. "Mensen mogen denken wat ze willen denken. Men moet niet vergeten dat het hier een heel andere cultuur is. Je kan ook kijken naar jezelf, of het daar allemaal zo goed gaat."

Ja, hij heeft begrip voor de supporters die uit principe thuisblijven. "Ik hoop dat we zo goed spelen, dat ze aan het eind van het toernooi voor de televisie zullen zien hoe goed we zijn."