Nederlandse overheid zegt 'nee' tegen nieuwe lening Air France-KLM

Air France-KLM haalt 300 miljoen euro op bij investeerders om de financiële situatie op te krikken, maar de Nederlandse en de Franse staat doen niet mee. Daarmee nemen de overheden het risico dat hun belang in het bedrijf kleiner wordt.

De luchtvaartmaatschappij heeft extra geld nodig om z'n kapitaalpositie te verbeteren. Air France-KLM heeft na de verliezen in de coronajaren een negatief eigen vermogen. Dat kan op de langere termijn tot problemen leiden en daarom wil de luchtvaartmaatschappij meer geld binnenhalen.

Er worden nu leningen uitgegeven die kunnen worden omgezet in aandelen. Als dat gebeurt, neemt het belang van de huidige aandeelhouders af. De Nederlandse overheid heeft momenteel 9,34 procent van de aandelen. Dat percentage kan zakken naar 8,66 procent.

'Investeren nu niet nodig'

Minister Kaag van Financiën besloot eerder dit jaar nog voor 220 miljoen euro aan nieuwe aandelen te kopen om het belang in de luchtvaartmaatschappij op peil te houden. Deze keer stemde ze niet in met het verzoek van de luchtvaartmaatschappij voor meer geld.

Kaag zegt dat extra geld investeren in Air France-KLM vanuit het oogpunt van de Nederlandse publieke belangen nu niet nodig is. "De Nederlandse staat blijft nog steeds een van de grootste aandeelhouders van de onderneming en de huidige informatiepositie en betrokkenheid bij de besluitvorming blijft behouden."

De Nederlandse staat kocht in 2019 voor het eerst aandelen in Air France-KLM. Er werd toen 744 miljoen euro uitgetrokken om zo'n 14 procent van de aandelen te kopen. Sindsdien is de koers flink gedaald, ook vandaag weer. Het belang van de overheid is nu nog iets minder dan 300 miljoen euro waard.