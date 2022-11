Inzameling voor tientallen mensen die alles verloren bij brand Amsterdam

Kort na de brand werd een 27-jarige bewoner aangehouden . De politie verdenkt hem ervan de brand in zijn woning te hebben gesticht. Meerdere bewoners hebben AT5 laten weten dat het gaat om een man "die in de war is" en met wie al langer problemen waren.

Stadsomroep AT5 sprak met studente Eva, een van de initiatiefnemers van de actie. Eva woont in het blok dat het verst van de brand ligt. Ze was op het moment van de brand niet thuis en zag die avond pas hoeveel schade er was aangericht. "Het is heel heftig. We hebben hier ontzettend veel contact met elkaar. Dus al die mensen die nu hun woning kwijt zijn, ken je gewoon goed."