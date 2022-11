NASA's onbemande maanraket Artemis eindelijk gelanceerd

De NASA heeft de maanraket Artemis gelanceerd. De raket ging om 07.47 uur Nederlandse tijd de lucht in. Twee keer eerder ging de lancering niet door, onder meer vanwege de orkaan Nicole.

Het is de eerste keer sinds 1972 dat een gigantische maanraket vanuit Florida is gelanceerd. Voor de lancering van de Artemis moest een extra groot platform worden gebouwd, want de raket is zo groot als de Domtoren in Utrecht.

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA is ook bij het project betrokken. De ESA heeft de European Service Module (ESM) geleverd, die toekomstige maanreizigers van zuurstof, warmte, water, stroom en voortstuwing voorziet. De NASA en de ESA willen met de raketvlucht ook technieken uitproberen om naar Mars te gaan.

Als alles goed gaat, keert de maanraket rond 11 december terug op aarde. Een Artemis-vlucht kost zo'n vier miljard dollar.