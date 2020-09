'Opgepakte Piet S. is een vrij onbekend kopstuk van de misdaadwereld'

Ook is op enkele panden beslag gelegd, waar drugs, wapens en contant geld werden gevonden. De verdachten worden beschuldigd van drugshandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De arrestatiereeks was de voorlopige climax van een vier jaar durend onderzoek.

De omvang van de politie-actie wijst erop dat het gaat om zeer grote spelers. Want het was een internationale operatie waar in totaal duizend agenten bij betrokken waren met 62 invallen verspreid over vijf landen. Tientallen auto's zijn in beslag genomen.

"S. is al veertig jaar actief in het drugsmilieu, tot op het hoogste niveau en met contacten wereldwijd", zegt de Telegraaf-journalist. Hij plaatst de Haagse zestiger in de top-5 van de grootste criminelen van Nederland.

Met zo'n 750 agenten verricht de politie vandaag op grote schaal invallen en arrestaties in Nederland. Het doelwit is volgens de politie een criminele organisatie die handelt in synthetische drugs. De hoofdprijs is volgens misdaadverslaggever Mick van Wely de arrestatie van Piet S.

S. is in zijn leven gelinkt aan talloze drugsbaronnen en criminele organisaties. Van Klaas 'de Dominee' Bruinsma in Nederland tot het beruchte Calikartel in Colombia, dat concurreerde met de bende van Pablo Escobar. Maar S. is nooit veroordeeld voor grootschalige drugshandel of liquidaties, waar hij ook mee in verband is gebracht.

Misdaadjournalist Van Wely: "Hij ontsprong vaak de dans of kreeg een lage straf. Nu moet blijken of er voldoende bewijs is om hem dit keer wel voor langere tijd veroordeeld te krijgen. Ik ben bij S. sceptisch of dat lukt."

Tonnen hasj

In het verleden heeft justitie dat wel geregeld geprobeerd. De geboren en getogen Voorburger duikt voor het eerst op in krantenartikelen uit de jaren 80. "Een der machtigste misdaadsyndicaten van de Randstad", noemt een officier van justitie in 1991 de bende waar S. samen met Marco E. leiding aan zou hebben gegeven.

De organisatie zou vele miljoenen hebben verdiend met de grootschalige handel in hasj. De dan 35-jarige S. krijgt uiteindelijk tien jaar cel opgelegd en 100.000 gulden boete. Ook krijgt hij volgens tijdschrift Panorama een navordering van de Belastingdienst opgelegd van 30 miljoen gulden.